Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

ТОО СП «CASPI BITUM», 50% доли которой принадлежит национальной компании «КазМунайГаз», начало поставлять битум в Узбекистан. В ноябре объем экспорта составил 10 000 тонн.

Напомним, первый экспорт дорожного битума отправился в Узбекистан в 2017 году в объеме 650 тонн. Теперь после обеспечения внутреннего рынка, экспорт продукции с завода производится на постоянной основе.

Если раньше завод останавливался на зимний период, то сейчас в связи с высоким спросом на продукцию за границей он работает круглый год, что с учетом высокой добавленной стоимости битума значительно повышает прибыльность предприятия.