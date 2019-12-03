+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -3 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан

3 Декабря 2019 23:00
Поделиться:
Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

Новости по теме

Минторговли: 205 компаний-экспортеров подали заявки на компенсацию транспортных затрат
В декабре будет запущен единый портал поддержки экспортеров Минторговли РК готовит крупную торговую миссию в Минск Бахыт Султанов предложил Вашингтону 50 конкретных казахстанских товаров на миллиард долларов

ТОО СП «CASPI BITUM», 50% доли которой принадлежит национальной компании «КазМунайГаз», начало поставлять битум в Узбекистан. В ноябре объем экспорта составил 10 000 тонн.

Напомним, первый экспорт дорожного битума отправился в Узбекистан в 2017 году в объеме 650 тонн. Теперь после обеспечения внутреннего рынка, экспорт продукции с завода производится на постоянной основе.

Если раньше завод останавливался на зимний период, то сейчас в связи с высоким спросом на продукцию за границей он работает круглый год, что с учетом высокой добавленной стоимости битума значительно повышает прибыльность предприятия.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика, Узбекистан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив