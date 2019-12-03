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Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан
3 Декабря 2019 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан экспортировал 10 тысяч тонн битума в Узбекистан. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
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ТОО СП «CASPI BITUM», 50% доли которой принадлежит национальной компании «КазМунайГаз», начало поставлять битум в Узбекистан. В ноябре объем экспорта составил 10 000 тонн.
Напомним, первый экспорт дорожного битума отправился в Узбекистан в 2017 году в объеме 650 тонн. Теперь после обеспечения внутреннего рынка, экспорт продукции с завода производится на постоянной основе.
Если раньше завод останавливался на зимний период, то сейчас в связи с высоким спросом на продукцию за границей он работает круглый год, что с учетом высокой добавленной стоимости битума значительно повышает прибыльность предприятия.
Ключевые слова: Экономика, Узбекистан,
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