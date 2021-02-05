Казахстан: экспорт из ЕАЭС не должен вредить внутреннему рынку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза обсудили актуальные вопросы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Центральным вопросом обсуждений на высоком уровне является устранение барьеров во взаимной торговле стран ЕАЭС, передает МИА «Казинформ».

В ходе текущего совещания особое внимание уделено регулированию рынка металлолома. Дискуссия развернулась вокруг решений Коллегии, которыми меры регулирования экспорта лома в Казахстане и Белоруссии признаны барьерами.

«Казахстаном установлено ограничение использования автотранспортных средств при вывозе лома. Мера является частью комплексной борьбы с теневым оборотом металлолома и абсолютно не противоречит Договору. Ежегодно теневой оборот лома влечет потери государственного бюджета в сумме более 3,5 млрд тенге», - сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в кулуарах Евразийского межправсовета.

Он также пояснил, что Республика Казахстан наложила вето на решение ЕЭК признать барьером запрет вывоза лома автомобилями из РК.

Как пояснил Бахыт Султанов, на сегодня все страны ЕАЭС применяют различные меры ограничения экспорта лома и отходов черных металлов.

«Например, в Беларуси для экспорта лома нужно получать специальное разрешение правительства. Армения и Кыргызстан ввели запрет на вывоз металлолома на полгода», - отметил он.

Казахстанская сторона считает, что удовлетворение внутреннего рынка оборота лома в ЕАЭС должно достигаться за счёт перенаправления экспортных потоков на нужды перерабатывающих предприятий стран.

«Если есть дефицит на внутреннем рынке, то наши страны могут совместными усилиями сбалансировать рынок. Но если отдельные страны при наличии дефицита лома для загрузки своих предприятий продолжают его активно вывозить в третьи страны, то нет оснований требовать безусловных поставок лома от партнеров по ЕАЭС в ущерб их собственной промышленности»,- заявил Б. Султанов. Добавив, что лом РК, РА, КР, РБ в большей части потребляется предприятиями Российской Федерации. В то время как российский лом «уходит» в дальнее зарубежье.

В настоящее время Москва начала выставлять барьеры для экспорта своего лома в третьи страны: с 31 января на 180 дней введена в действие повышенная ставка экспортной таможенной пошлины на вывоз лома, что должно снизить экспортную привлекательность отрасли.

По итогам обсуждения вопроса стороны договорились провести дополнительные консультации как на пятерку, так и в двустороннем формате, в ходе которых страны должны договориться о внутренних балансах данного стратегического сырья.

Еще одним ключевым вопросом повестки дня стала тема применения «вето» стран ЕАЭС к торговым мерам.

«Казахстан рассматривает применение права «вето» как безусловное суверенное право государства. Оно позволяет не допустить принятие Коллегией решений, которые бы противоречили нашим экономическим интересам. Но при этом должны быть понятные правила применения право «вето» к торговым мерам, потому что применение таких мер четко урегулировано международным правом ВТО»,- пояснил Бахыт Султанов.

Итогом переговоров стало достижение компромисса практически по всем пунктам проекта Регламента применения «вето» странами к решениям Евразийской экономической комиссии по торговым мерам.

Стороны также согласовали Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства и доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС. Данные договоренности позволят очертить горизонты дальнейшего развития рынка ЕАЭС.

Помимо этого, главы правительств одобрили кандидатуру Бекетаева Руслана Бакытжановича на должность члена Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Напомним, что сегодня в городе Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета под председательством Премьер-Министра РК А.У. Мамина.

С 1 января 2021 года Казахстан принял на себя председательство органов ЕАЭС. Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в адрес государств-членов ЕАЭС направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты представительства РК на 2021 год.

Ранее Аскар Мамин подробнее озвучил основные приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС.