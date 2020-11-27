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Казахстан эффективно обеспечил непрерывность обучения во время пандемии - международные эксперты

27 Ноября 2020, 18:48
Казахстан эффективно обеспечил непрерывность обучения во время пандемии - международные эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента вспышки COVID-19 Казахстан эффективно обеспечил непрерывность образовательного процесса. Такое мнение высказал Жан-Франсуа Марто, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане, в ходе онлайн-вебинара «Восстановление потерь в обучении и создание устойчивой школьной системы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Мероприятие было организовано Всемирным банком, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения совместно с МОН РК.

Участники вебинара обсудили вопросы минимизации потерь в обучении, связанных с закрытием школ во время пандемии. В целом, международные эксперты отметили, что во всем мире в последнее время идет снижение показателей успеваемости учащихся и уровня освоения школьной программы.

«Необходимо принять эффективные меры по восстановлению потерь в обучении», – считают эксперты.

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что вместе с новыми вызовами переход в период карантина на дистанционный формат обучения раскрыл новые возможности в сфере образования.

«Положительный эффект от сложившейся ситуации в том, что все стороны , заинтересованные в обучении детей , сблизились. Это касается, в первую очередь, детей, родителей, педагогов и самой школы. Мы видим активное включение родителей в учебный процесс. Кроме того, это значительные изменения по созданию образовательных интернет-платформ, повышение цифровой грамотности, компьютеризация и активизация обратной связи» , – отметила вице-министр Шолпан Каринова.

По ее словам, дистанционное образование не заменит традиционное, так как образовательный процесс – это не только обучение, это и социализация, адаптация, коммуникация, развитие. Переход на дистанционное обучение – вынужденная мера. Для регулирования учебного процесса был принят ряд нормативных правовых документов, была адаптирована система оценивания, внесены изменения в Государственный стандарт образования и Санитарные правила.

«Мы активно работаем совместно с экспертами , анализируем имеющуюся практику. Мы понимаем, что это работа не одного дня, что процесс восстановления – это длительный процесс. Сейчас очно обучается только 1 миллион школьников, 50% всех школ . Н ам очень важно открыть школы для всех классов и школ, как только позволит эпидемиологическая ситуация», – сказала Шолпан Каринова.

Международные эксперты дали положительную оценку деятельности Министерства образования и науки в период пандемии.

«Мне понравилось, что вы сфокусировались не только на вызовах, но и на новых возможностях этой непростой ситуации. Я хотела бы отметить положительные результаты, которые происходят в сфере образования в вашей стране. Открытый и прозрачный диалог между Министерством, родителями, педагогами и учащимися имеет важное значение в этот период непредсказуемости. Отрадно, что вам удалось этого достичь», – подчеркнула Аиша Вауда, ведущий специалист по вопросам образования, представитель Всемирного банка.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен особо отметил труд педагогов в период пандемии и выразил им особую благодарность.

«Невидимые герои сегодня – это учителя. Так быстро перейти на удаленный формат обучения непросто, педагоги провели огромную работу в этой ситуации», – отметил Представитель Детского фонда ООН в Казахстане.


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