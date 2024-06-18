Согласно отчету Международного института управленческого развития (IMD), Казахстан занял 35-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности среди 67 стран, передает агентство Kazinform.

В этом году список возглавил Сингапур, за ним следуют Швейцария, Дания, Ирландия и Гонконг. США заняли 12-е место, а Китай — 14-е место.

В рейтинге 2024 года, среди стран Центральной Азии представлен только Казахстан, который занял 35-е место, поднявшись на две позиции.

Фото: из отчета IMD

Отчет основывается на экономических показателях, инфраструктуре, а также правительственной и корпоративной эффективности каждой страны.

По всем категориям, кроме инфраструктуры Казахстан улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом.

Международный институт управленческого развития, расположенный в Швейцарии, на протяжении 36 лет публикует отчет, предоставляя сравнительный анализ и выявляя тенденции с использованием как статистических данных, так и данных реальных опросов.

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