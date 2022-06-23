23 Июня 2022 09:48

Казахстан достиг допандемического уровня роста инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года наблюдается рост валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан на 38%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, разработана новая Концепция инвестиционной политики. Этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны. В целом нам удалось достичь допандемического уровня роста инвестиций», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

За пять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,5% и составил 4,1 трлн тенге.

По информации Премьер-Министра, среди регионов в текущем году высокую динамику роста инвестиций в основной капитал демонстрируют Акмолинская область, города Шымкент и Алматы. Наблюдается существенное снижение объемов инвестиций в основной капитал в Туркестанской и Карагандинской областях.

«По итогам 2021 года наблюдается рост валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан на 38% в сравнении с предыдущим годом, составив порядка 24 млрд долларов. В разрезе отраслей наибольший прирост прямых иностранных инвестиций отмечался в промышленности, торговле, финансовой и страховой деятельности, транспорте и строительстве», - проинформировал он.

По словам главы Правительства, Казахстан является привлекательным для прямых иностранных инвестиций и сохраняет позицию лидера по притоку иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.

«Для укрепления данной позиции в текущих условиях нам необходимо активно действовать на опережение в борьбе за иностранные инвестиции и создавать для инвесторов наиболее оптимальные условия. Необходимо расширять источники финансирования инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики», - заключил Алихан Смаилов.