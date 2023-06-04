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    19:39, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстан досрочно завершил борьбу на «Ролан Гаррос»

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рамках 1/16 финала казахстанка в паре с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош потерпела поражение от тайваньского дуэта Латиша Чань — Хао-Чин Чань в двух сетах со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Игра завершилась за один час и 37 минут.

    Данилина на данный момент располагается на 25-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, и это лучший результат среди казахстанских теннисисток.

    После этого поражения Анны ни один казахстанский теннисист не продолжит борьбу в Париже.


    Теги:
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