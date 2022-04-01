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    13:30, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - На представительном традиционном международном турнире по боксу Beogradski pobednik — Memorijal Branko Pešić (Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель») стали известны составы полуфинальных пар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    При этом выяснилось, что в весовой категории 54 кг сборная Казахстана гарантировала себе как минимум серебряную награду. Дело в том, что в одном из полуфинальных поединков в этом весе отношения между собой станут выяснять казахстанцы — Олжас Байниязов и Даулет Молдашев. Тот из них, кто окажется сильнее, поспорит впоследствии за «золото» c победителем боя между Тамиром Галановым (Сербия) и Оуайном Харрисом (Уэльс).


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