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Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо
5 Августа 2022 17:52

Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Данияр Шамшаев завоевал «золото» чемпионата Азии по дзюдо, проходящего в эти дни во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал золотую медаль в категории до 73 кг. В финале Шамшаев встретился с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана.

Решающая схватка завершилась довольно быстро - Шашмшаев провел эффективный прием, заработал «иппон», что и принесло ему досрочную победу.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана - одно «золото», одно «серебро» и две бронзовые медали.

По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, второе место – 490 и третье место – 350 очков.

Чемпионат Азии по дзюдо транслируется на отечественном канале «Qazsport».



Фото: www.facebook.com/kazjudoteam



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