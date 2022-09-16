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    02:00, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан досрочно проиграл США на Кубке Дэвиса

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    ГЛАЗГО. КАЗИНФОРМ - В шотландском Глазго в матче группового этапа финальной части Кубка Дэвиса-2022 сборная Казахстана встречается с США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во второй встрече игрового дня 25-летний представитель Казахстана Александр Бублик проиграл 24-летнему теннисисту из США Тэйлору Фритцу.

    Первый сет закончился поражением Бублика — 6:7, во втором сете Александр восстановил паритет — 6:1, третий период принес досрочную победу американцам из-за проигрыша казахстанца — 3:6.

    В итоге, Казахстан уступает и во второй игре встречи с США — 0:2.

    Напомним, в первом матче группового этапа Казахстан уступил Нидерландам.

    Сборная США вместе с Великобританией являются старейшими участницами в Кубке Дэвиса, принимая участие с самого первого его розыгрыша в 1900 году. Само соревнование носит имя Дуайта Дэвиса, игрока первого состава сборной США. Американцы являются рекордсменами по числу завоёванных титулов - 32. У ближайших преследователей из Австралии их 28.


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