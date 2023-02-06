Казахстан досрочно проиграл Чили на квалификации Кубка Дэвиса
6 Февраля 2023, 03:00
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кристиан Гарин обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
Гарин переиграл казахстанца Александра Бублика со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 56 минут. Бублик сделал восемь эйсов и допустил девять двойных ошибок.
Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили — 1:3.
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