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    00:18, 06 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан досрочно обыграл Норвегию в матче Кубка Дэвиса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло проходит квалификационная встреча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Норвегии. Казахстанский теннисист Александр Бублик одолел соперника и принес Казахстану победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В четвертой игре представитель Казахстана Александр Бублик встретился с Каспером Руудом из Норвегии.

    В первом сете не без труда Бублик одолел Рууда — 6:4, во втором проиграл — 5:7, выигрыш казахстанца в третьем сете (6:4) принес победу в этом матче и в противостоянии сборных в целом.

    Напомним, в первом матче Михаил Кукушкин проиграл Касперу Рууду (1:6, 4:6), во второй встрече Александр Бублик обыграл Виктора Дурасовича (6:3, 6:2), в третьем поединке Андрей Голубев и Александр Недовесов были сильнее Симена Сунне Братхольма и Виктора Дурасовича (7:6, 6:3).

    Таким образом, казахстанские теннисисты после трех матчей побеждают норвежскую команду — 3:1.


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