Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией — Токаев

Государственный визит Президента Владимира Путина в Астану наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, объем двусторонней торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств.

В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 предприятий, из которых 122 вошли в операционный цикл.

— Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в прошлом году объем номинального валового внутреннего продукта России превысил 2,5 триллиона долларов и назвал это впечатляющим результатом.

— Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической сцене, — добавил Глава государства.

Ранее Владимир Путин прокомментировал отношения между двумя государствами в ходе переговоров, проходящих в расширенном составе в Астане.