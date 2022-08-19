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Казахстан должен принимать иностранных специалистов – глава Минтруда РК
19 Августа 2022 22:54

Казахстан должен принимать иностранных специалистов – глава Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан должен принимать иностранных специалистов. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в прямом эфире на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще, в соответствии с Трудовым кодексом, ни один работодатель не должен допускать дискриминации по национальному или другим признакам. Если он не принимает на работу казахов, то будет отвечать по закону. Но, я повторюсь: если к нам приезжают образованные, профессиональные люди, особенно молодежь, мы должны их принимать. Сейчас в мире нет закрытых для въезда государств. Все государства открыты друг для друга, они осуществляют трансферт знаний и технологий», – сказал Т. Дуйсенова, отвечая на вопросы зрителей, касающиеся притока в РК российских специалистов.

Министр привела в пример Монголию, где с начала 2000-х годов широко привлекали на работу в гостиничный и ресторанный бизнес, который был тогда недостаточно развит, итальянских специалистов. Эти специалисты значительно повысили уровень работы в отрасли и, одновременно, обучили местную молодежь. Это позволило за несколько лет сформировать в стране широкую сеть высококлассных ресторанов и отелей, где работают, преимущественно, местные кадры.


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