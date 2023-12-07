Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран

Соответствующий меморандум подписали в Тегеране заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи и вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Данный документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов. До этого времени казахстанские производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, срок хранения которой — до 3 дней.

Стороны договорились о следующем:

— Ветеринарно-санитарные требования к импорту для казахстанской замороженной мясо говядины без костей.

Иранская сторона предоставит ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной бескостной мясо говядины из Казахстана. После согласования ветеринарно-санитарных требований для согласования ветеринарных сертификатов и подписания между главами Ветеринарной организации Ирана и председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для открытия экспорта замороженной бескостной говядины из Казахстана в Иран.

— О включении иранских молочных компаний в Реестр третьих стран, имеющих права импортировать на территорию Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) и Республику Казахстан.

Казахстанская сторона готова сотрудничать о включении иранских молочных предприятий в Реестр в третьих стран имеющих права импортировать молочную продукцию на территорию ЕАЭС и Республику Казахстан, после проведения аудита и совместной инспекции с участием инспекторами ЕАЭС и Республики Казахстан, ветеринарную службу Ирана и молочные предприятия Ирана.

— Научные документы, касающиеся срока годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке

По просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.