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Казахстан добился снятия ограничений со своей продукции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился снятия ограничений с продукции компании Зенченко, ТОО «J.F.M. company» и ТОО «Айсберг ПВ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.
Ранее в продукции компании «Зенченко и К» Россельхознадзором была якобы выявлена кишечная палочка, в связи с чем с 5 сентября т.г. ее ввоз в РФ был ограничен.
Также Россельхознадзором якобы в продукции двух других компаний были выявлены превышения отдельных показателей в составе готовой продукции. Однако в казахстанских и независимых лабораториях Российской Федерации никаких нарушений выявлено не было. В связи со сложившейся ситуацией Минторговли было вынуждено обратиться в Коллегию Евразийской экономической комиссии о необходимости рассмотрения данного вопроса на площадке комиссии.
По итогам консультаций казахстанской стороны с российскими коллегами состоявшихся 9 октября т.г. данные ограничения удалось снять.
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