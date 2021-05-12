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Казахстан до сих пор не получил возмещения по аварии с ракетой-носителем «Союз» 2018 года

Автор:  
Серик Сабеков
12 Мая 2021, 12:12
Казахстан до сих пор не получил возмещения по аварии с ракетой-носителем «Союз» 2018 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан до сих пор не получил от РФ материального возмещения ущерба по аварии с ракетой-носителем «Союз» в 2018 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Марат Сыздыков, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, такое отдельное соглашение (о возмещении) есть, российская сторона берет на себя такие гарантии - выплатить ущерб, который нанесен. Но практика показывает, что это очень длительный процесс и там очень много всяких бюрократических моментов включается», - сказал Марат Сыздыков.

В качестве примера была приведена авария 2018 года на Байконуре с ракетой-носителем типа «Союз».

«По аварии, которая, например, произошла в 2018 году, по итогам материального возмещения еще не выплачено», - сообщил Марат Сыздыков.

Отметим, что 11 октября 2018 года ракета-носитель «Союз», потерпела крушение практически сразу после запуска с космодрома «Байконур».

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между Правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2».


МИД РК   Освоение космоса   Байконур   Мажилис  
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