26 Мая 2022 14:57

Казахстан диверсифицирует экспорт продовольственных товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, выступила президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности» Айжан Наурзгалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что последние два года были сложными для всей международной торговли. Последствия пандемии и геополитическая ситуация в мире накладывают отпечаток на внешнеторговую активность Казахстана.

«Кроме того, для нашей страны серьезным барьером было то, что были ограничительные меры с китайской стороны. С 2020 года Правительство вело диалог с китайской стороной для того, чтобы улучшить работу пропускных пунктов. Сейчас очень многие предприятия ищут дополнительные рынки сбыта – Иран, Китай, Вьетнам, Египет, – они, в принципе, рассматриваются нашими странами, как потенциальные партнеры для развития экспортного потенциала. И в последние два года отмечается небольшой рост торговли именно с этими странами – относительно плодоовощной продукции свежей и сушеной, мяса замороженного и охлажденного, то есть, всего ассортимента пищевой продукции», – сказала А. Наурзгалиева.

Глава Ассоциации также сообщила, что ведется совместная работа казахстанских и российских ученых по районированию сортов сахарной свеклы для выращивания в Казахстане. В то же время, по ее словам, несмотря на расширение экономических связей с Российской Федерацией, в настоящее время удлинились логистические цепочки.