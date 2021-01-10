Казахстан демонстрирует высокий уровень демократического развития - депутат Парламента Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация независимых наблюдателей из Италии восхищена высоким уровнем подготовки и организации казахстанской стороной электорального процесса в период пандемии. Об этом на брифинге заявил Депутат Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Андреа Дельмастро Делле Ведове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посетив избирательные участки, мы не заметили каких-либо нарушений. Мы были восхищены высоким уровнем подготовки и организации электорального процесса в период пандемии. Соблюдались все санитарные нормы», - отметил Андреа Дельмастро Делле Ведове.

«Казахстан демонстрирует высокий уровень демократического развития. Каких-либо вопросов или замечаний по организации выборного процесса нет», - резюмировал представитель итальянской делегации.

Напомним, что в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.