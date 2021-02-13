Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопросы корреспондента МИА «Казинформ» о резолюции Европейского Парламента по Казахстану, принятую 11 февраля 2021 года.

По словам Айбека Смадиярова, эта резолюция содержит «предвзятую», тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в Республике Казахстан.

«По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми недостоверной информацией деструктивных кругов.

Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства».

Учитывая то, что государства-члены Европейского Союза поддерживают инициированные Главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке.

- В таком случае, что Вы можете сказать о механизмах подготовки данной резолюции?

- Нам известно, что некоторые резолюции в Брюсселе принимаются евродепутатами «автоматически», без тщательной проверки фактов или изучения сути вопроса. В этой связи нас не удивляет тот факт, что новая резолюция изобилует множеством «старых кейсов», которые традиционно «кочуют» из одного документа в другой.

Также понимаем, что ряд европарламентариев, несмотря на положительное мнение в отношении актуальных тенденций в развитии нашей страны, проголосовали за принятие данной резолюции в соответствии с практикой внутрипартийной дисциплины.

Признательны тем объективно настроенным евродепутатам, благодаря которым в резолюциипризнаны объективные изменения в Казахстане. В частности, отмечается создание Высшего совета по реформам и объявление казахстанскими властями нового этапа реформ, в частности, по вопросам правоприменительной практики, развития судебной системы и приоритета прав человека.

Также приветствуется отмена Казахстаном смертной казни и ратификация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Положительно оценивается решение казахстанских властей о пересмотре и отмене решения налоговых органов по взысканию штрафов и ограничению деятельности ряда НПО, о чем было объявлено 3 февраля 2021 года.

- Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего взаимодействия с Европарламентом?

- Казахстан готов продолжить работу с Европейским Парламентом, в том числе через такой значимый инструмент взаимодействия как Комитет межпарламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Вместе с тем, для нас очень важно, чтобы соответствующий диалог был честным и взаимоуважительным.

Ранее ряд зарубежных экспертов высоко оценили широкомасштабные политические реформы, принятые Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства».

В частности, в мае 2020 года были приняты обновлённые законы о мирных собраниях, выборах и политических партиях, что стало важным шагом в процессе приведения казахстанского законодательства в области прав человека к международным стандартам.

Важный импульс развитию общественного диалога дал запуск Национального совета общественного доверия, который играет важную роль в обсуждении и разработке политических реформ, став эффективным каналом коммуникации власти и общества.

Кроме того, 15 января 2021 года, Президент Касым-Жомарт Токаев представил новоизбранным депутатам Мажилиса третий пакет политических реформ. Новые инициативы направлены на дальнейшее институциональное развитие политической системы страны и совершенствование механизмов защиты прав человека. Их реализация будет способствовать дальнейшему расширению гражданского участия в политических процессах, развитию парламентаризма, многопартийности и местного самоуправления, и в целом демократизации страны.