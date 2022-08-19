19 Августа 2022 11:40

Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство – cпикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев пожелал успехов работе форума и отметил, что Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приветствуя участников встречи из стран Центральной Азии и других государств, а также делегатов из регионов Казахстана и столицы, cпикер Сената выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне.

«Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство. Государство уделяет этому направлению большое внимание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. Это дало мощный импульс развитию волонтерства в нашей стране. В целом инициатива Президента Казахстана о поддержке волонтерства была особенно своевременной и важной с учетом начавшейся тогда пандемии», - сказал Маулен Ашимбаев на открытии форума.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что волонтеры наряду с медицинскими работниками были на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Уверен, многие из вас участвовали в этой важной работе. Волонтеры многое сделали для помощи тем, кто особо нуждался в тот период: доставляли горячее питание врачам и медработникам, собирали и развозили продуктовые наборы и медикаменты семьям и социально уязвимым слоям населения. В этой связи хочу еще раз выразить всем волонтерам благодарность за смелость и самоотверженный труд в период пандемии», - добавил cпикер Сената.