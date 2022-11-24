Казахстан был центром, через который проходили миграции первобытных людей - ученый

24 Ноября 2022, 22:34

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В древности Казахстан был центром, через который проходили миграции первобытных людей. Об этом рассказал в ходе международной конференции в Актобе профессор, главный научный сотрудник национального музея РК Жакен Таймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Таймагамбетова, родиной зарождения человека считается Африка, где есть археологические памятники, возраст которых превышает 4 млн лет. Существовало две волны миграции первобытных людей. Первая волна миграции первобытных людей прошла через Казахстан.

«Когда горы Гиндукуш, Гималаи, были намного ниже, люди прошли их и попали на территорию Казахстана. Это стоянки Борыказган, Танирказган в Казахстане. Вторая волна миграции прошла, когда горы Гиндукуш в результате тектонических движений вздыбились и стали непроходимыми, люди стали искать обходные пути», - говорит Таймагамбетов.

По словам ученого, в Казахстане были обнаружены стоянки древних людей, возраст которых 700-800 тысяч лет до нашей эры.

Сложность исследований стоянок древних людей в том, что территория Казахстана является аридной зоной, практически нет костных останков. Костные останки сохранились лишь в пещерах.

«Я руковожу тремя экспедициями. За 4 года мы обнаружили более 80 пещер в хребте Каратау на юге страны. В одной из пещер обнаружили костные останки, направили их в лабораторию. Еще одна пещера в Туркестанской области , где мы обнаружили зуб человека, датируется 48 тысяч лет. Есть регионы страны, где мы обнаружили стоянки первобытных людей возрастом 700-800 тысяч лет до нашей эры», - говорит ученый.

В Актюбинской области, по словам Таймагамбетова, за год исследований были обнаружены более 60 стоянок первобытных людей в Мугалжарских горах, где есть кварцит песчаник, из которого делали первобытные орудия труда. Актюбинская область играет особую роль в археологических исследованиях.

На сегодня археологические памятники лежат прямо на поверхности. Например артефактами усыпана территория вокруг грота Толеубулак в Актюбинской области, который, по мнению Таймагамбетова, надо сделать туристическим объектом и музифицировать.

Толеубулак - это древнейшее в Казахстане святилище с наскальными рисунками.

«Сейчас появились вандалы, которые пишут свои имена на камнях грота Толеубулак. Есть предложение музифицировать его, чтобы был доступ туристам», - сказал Таймагамбетов.