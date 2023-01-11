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Казахстан будет закупать ранние овощи по рыночным ценам

11 Января 2023, 17:58
Казахстан будет закупать ранние овощи по рыночным ценам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан договорился закупать ранние овощи по рыночным ценам без завышения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранние овощи, так называемые суповые наборы: картофель, морковь, лук, капуста, ежегодно в межсезонье - с марта до середины июня - вызывают инфляционные процессы по всей номенклатуре потребительских товаров. Это происходит ежегодно и выступает в качестве катализатора инфляционных процессов. Поэтому очень важно то, что в этом межсезонье, которое грядет в 2023 году, мы заранее проработали с нашими торговыми сетями и с партнерами в Таджикистане, Пакистане, Узбекистане по продаже нам по их рыночным ценам, без завышения в разы, как это было обычно до этого, когда у нас заканчивается собственный предыдущий урожай», - сказал Премьер-Министр на заседании коллегии Минторговли.

С другой стороны, Алихан Смаилов считает, что нужно расширять овощехранилища с использованием современных технологий, которые позволяют хранить овощи с осени до следующей осени.

«Совместно с Министерством сельского хозяйства должны увеличивать мощность хранения», - добавил Премьер-Министр.


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