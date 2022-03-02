Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов поделился планами работы ведомства на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Определены конкретные задачи и показатели на 2022 год. В первую очередь это снижение отрицательного сальдо по внешней миграции. С целью защиты прав казахстанских граждан, работающих за рубежом, будут заключены двусторонние соглашения об обеспечении социальных прав трудовых мигрантов», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.
По его словам, от местных исполнительных органов необходимо следующее:
Во-первых, в рамках межрегиональной трудовой мобильности обеспечить не менее 6 тысяч переселенцев, в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы».
Во-вторых, при формировании квоты привлечение иностранной рабочей силы, особое внимание уделить снижению числу работников 3-4 категории, соблюдению требований по обеспечению касс содержания кадров.
В-третьих, принять профилактические меры по недопущению пропорций в оплате между казахстанскими и иностранными работниками.
«Этот вопрос, как вы знаете, крайне важен по недопущению социальной напряженности в трудовых коллективах», - подчеркнул министр.
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