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Казахстан будет сотрудничать с ООН для возврата похищенных средств из оффшоров

28 Февраля 2020 10:20
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Казахстан будет сотрудничать с ООН для возврата похищенных средств из оффшоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев ответил на депутатский запрос касательно планов по возвращению из оффшоров денежных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство иностранных дел Республики Казахстан относительно Вашего депутатского запроса о противодействии коррупции и возврате в Казахстан выведенных в оффшоры многомиллиардных денежных средств, а также об инициативе по созданию в рамках ООН группы высокого уровня по финансовой отчетности, прозрачности и целостности, сообщает нижеследующее», - написал в своем ответе Шахрат Нурышев.

По его словам, 28 января 2020 г. в штаб-квартире ООН председатель 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Т. Мухаммад-Банде и председатель Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН М. Йуул представили совместную инициативу по созданию группы высокого уровня по финансовой отчетности, прозрачности и целостности (High-level panel on financial accountability, transparency and integrity, FACTI).

Данная группа будет функционировать под эгидой Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС с целью возвращения незаконно вывезенных активов и их использования на проекты по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

«Ключевые усилия группы высокого уровня будут направлены на то, чтобы добиваться большей транспарентности в сфере финансовых потоков, и на разработку рекомендаций о том, как пресекать незаконный отвод средств и возвращать похищенные средства в страны их происхождения. Правовой основой для сотрудничества в этой сфере служит Конвенция ООН против коррупции от 2003 г., предусматривающая возможность возвращения похищенных активов. Вместе с тем отмечается, что при реализации положений Конвенции на практике возникают так называемые «трансграничные проблемы», которые требуют всесторонних действий на международном уровне. В качестве примера можно привести различия между национальными правовыми системами и отсутствие единого подхода к процессам конфискации похищенных активов», - отметил представитель МИД.

Вместе с тем, он сообщил, что официально о создании группы ООН высокого уровня и ее полном составе будет объявлено в начале марта текущего года (предварительно – 2 марта). Ее сопредседателями назначены бывший Премьер-Министр Дании Х. Торнинг-Шмитт и бывший Премьер-Министр Нигера И.Ассан Маяки. На предварительном этапе заседания группы будут проходить четыре раза в год в разных регионах мира.

«Группа представит промежуточный отчет в июле 2020 г. и окончательный отчет с рекомендациями в январе 2021 г. Секретариат будет размещен в штаб-квартире ООН при департаменте по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) с финансовой поддержкой правительства Норвегии и офиса председателя ГА ООН. По информации офиса председателя Генеральной Ассамблеи, в ближайшее время будет распространено Положение о данной группе, которое будет направлено в Ваш адрес по мере получения. После изучения данного Положения МИД РК начнет прорабатывать вопрос подключения к работе данной группы. По итогам работы МИД РК проинформирует Вас дополнительно», - заключил спикер.


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Ключевые слова: ООН, МИД РК, Борьба с преступностью, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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