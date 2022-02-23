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Казахстан будет сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса

23 Февраля 2022 13:53
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Казахстан будет сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан принял предложение и утвержден в качестве страны - сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса (Bologna follow-Up Group – BFUG) наряду с Чехией. Наша страна будет сопредседательствовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Казахстан также с начала следующего года войдет в состав Управляющего совета BFUG (BFUG Board), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

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«Сопредседательство Казахстана в BFUG – это одновременно высокая ответственность и признание нашей страны на международном уровне. В составе Болонского процесса 48 стран, среди которых Швейцария, Франция, Великобритания, Испания, Италия и др. И предложение о председательстве Казахстана свидетельствует о повышении имиджа казахстанской системы высшего образования в европейском образовательном пространстве», – отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Казахстан в качестве сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса намерен инициировать обсуждение актуальных вопросов, относящихся к сфере высшего образования, на международном уровне для консолидации усилий с зарубежными партнерами. В том числе вопросов развития педагогического образования, неформального образования, оценивания качества образования, а также реализации передового опыта стран Болонского процесса на Центрально-Азиатском пространстве.

В ведомстве также отметили, что Казахстан более десяти лет является полноправным членом Болонского процесса. Его опыт активно внедрен в систему высшего образования.

Напомним, еще вчера Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.


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#Образование   #Вузы   #МОН   #Международная деятельность РК  
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