Казахстан будет производить вакцину против ящура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава академии наук при Президенте Республики Казахстан Кунсулу Закарья рассказала о проводимых исследованиях по производству новых вакцин в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При НИИ проблем биологической безопасности открыт завод, где сегодня проводятся большие широкомасштабные исследования, а также перевод опытно-промышленных испытаний и их масштабирование в промышленное производство. По вакцинам против гриппа птиц и против ящура», - сказала Кунсулу Закарья в кулуарах Международного форума Астана.

По ее словам, уже в скором будущем вакцина против ящура будет производиться в Казахстане.

«По ящурной вакцине ведутся большие переговоры с ведущей мировой компанией «Boehringer Ingelheim», и мы думаем, что в ближайшее время мы получим совместный продукт. То есть, в Казахстане будет производиться эта вакцина. Вакцина против гриппа уже выпускается и продается», - добавила спикер.