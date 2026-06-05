Казахстан будет производить санитарно-техническое оборудование

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов встретился с представителями испанской компании «Roca Group», передает Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе МИД, группа компаний осуществляет деятельность в сфере производства санитарно-технических изделий. Предприятие выпускает полный спектр товаров для ванной комнаты.

Ранее между Правительством РК, компанией «Roca Group» и акиматом Кызылординской области было подписано Соглашение об инвестициях по реализации проекта в Казахстане.

Проект предусматривает строительство первого в стране завода по производству и сборке сантехнических изделий и аксессуаров для ванн.

Планируемая сумма инвестиций составляет 44,1 млрд тенге, производственная мощность достигнет 500 тысяч единиц. Будет создано около 300 постоянных рабочих мест.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и планы по дальнейшей реализации проекта.

Габидулла Оспанкулов рассказал о мерах государственной поддержки, включающие налоговые преференции, а также о преимуществах инвестиционного климата Казахстана.

По итогам переговоров участники подтвердили готовность к продолжению диалога и развитию сотрудничества.

Ранее Kazinform сообщал о том, что завод по производству масла за 822 млн тенге запустят в колонии в Акмолинской области.