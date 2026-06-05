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    Казахстан будет производить санитарно-техническое оборудование

    Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов встретился с представителями испанской компании «Roca Group», передает Kazinform.

    Казахстан будет производить санитарно-техническое оборудование
    Фото: МИД РК

    Как сообщили в пресс-службе МИД, группа компаний осуществляет деятельность в сфере производства санитарно-технических изделий. Предприятие выпускает полный спектр товаров для ванной комнаты.

    Ранее между Правительством РК, компанией «Roca Group» и акиматом Кызылординской области было подписано Соглашение об инвестициях по реализации проекта в Казахстане.

    Проект предусматривает строительство первого в стране завода по производству и сборке сантехнических изделий и аксессуаров для ванн.

    Планируемая сумма инвестиций составляет 44,1 млрд тенге, производственная мощность достигнет 500 тысяч единиц. Будет создано около 300 постоянных рабочих мест.

    В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и планы по дальнейшей реализации проекта.

    Габидулла Оспанкулов рассказал о мерах государственной поддержки, включающие налоговые преференции, а также о преимуществах инвестиционного климата Казахстана.

    По итогам переговоров участники подтвердили готовность к продолжению диалога и развитию сотрудничества.

    Ранее Kazinform сообщал о том, что завод по производству масла за 822 млн тенге запустят в колонии в Акмолинской области.

    Инвестиции Кызылординская область Заводы Промышленность Испания МИД РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор