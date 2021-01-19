Казахстан будет принимать участие в разработке политики ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по социально- культурному развитию и науке, где был рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

После ратификации этого Соглашения, у Казахстана появится возможность принимать участие в разработке политики ЮНЕСКО в области межкультурного диалога.

Кроме того, в нашей стране будет создан Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Он будет функционировать на базе существующего республиканского музея «Центр сближения культур».

В будущем Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, должен стать региональным хабом для научных исследований в этой области.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.