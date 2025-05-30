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    12:57, 30 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан будет предоставлять преференции итальянским компаниям - Касым-Жомарт Токаев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
    Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры
    Фото: Акорда

    - На данный момент у нас прошли уже очень продуктивные переговоры касательно различных вопросов, нашего двустороннего взаимоотношения и международной повестки. Я уверен, что это будет служить сильным импульсом к развитию наших двусторонних взаимоотношений в большом количестве сфер. И я уверен, что наши связи будут только развиваться, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и является первым партнером среди стран Европейского союза. В прошлом году товарооборот между странами достиг 20 млрд долларов. Президент подчеркнул, что это далеко не предел и существует значительный потенциал для наращивания объемов торговли.

    - Мы, конечно же, ценим тот факт, что такое большое количество итальянских компаний успешно работают на нашем рынке. Мое Правительство осведомлено, и мы будем предоставлять определенные преференции вашим компаниям. Если у них есть какие-либо проблемы на нашем рынке, пожалуйста, дайте мне знать. Мы найдем решение. Я уверен, что не должно быть никаких препятствий к продвижению взаимоотношений между нами, - добавил Глава государства.

    Кроме того, он выразил признательность за стремление итальянского правительства к установлению партнерства с Казахстаном не только в торгово-инвестиционной сфере, но и межпарламентских связях.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Италия Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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