Казахстан будет объединяться с EPAM, Binance, Google и Huawei для подготовки IT-кадров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан нацелен взращивать высококвалифицированные IT-кадры в стране. По программе TechOrda 2 тысячи человек освоили IT-профессию. В дальнейших планах Министерства цифрового развития объединиться с EPAM, Binance, Google и Huawei и распространять учебные курсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в результате проактивной политики государства наблюдается резкий рост интереса к сфере IT. Как видите, количество студентов IT-факультетов в высших учебных заведениях увеличивается. Современные IT-школы дополняют кадровую базу, необходимую для создания инновационной экономики. Осуществляется политика распределения таких школ по регионам страны. В рамках программы TechOrda мы рассмотрели возможность обучения в передовых частных IT-школах по ваучерной системе для казахстанцев, желающих освоить IT-профессию. В рамках этого проекта граждане дают ключ к изменению своей судьбы, а также смене своего профессионального направления», - отметил на заседании Правительства Багдат Мусин.

К примеру, в настоящее время по программе 2000 человек освоили IT-профессию и получили возможность трудоустройства с зарплатой 450 тысяч тенге.

«Сотрудничество с международными партнерами также окажет положительное влияние на развитие человеческого капитала страны. Другими словами, мы будем объединяться с гигантскими компаниями, такими как EPAM, Binance, Google, Huawei и распространять учебные курсы, такие как Coursera. Выражаю благодарность Министерству науки и высшего образования за поддержку работы в данном направлении. Для усиления этого тренда с 1 декабря будет внедрен тот же механизм для обучения учителей ІТ», - добавил министр цифрового развития Багдат Мусин.