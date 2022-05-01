Казахстан будет искать замену украинским поставщикам лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует расторгнуть договоры по поставке лекарств и медизделий с рядом украинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая риски срыва поставки и обеспечения пациентов, поднят вопрос о расторжении договоров по поставке 15 препаратов украинского производства, по которым наблюдаются проблемы с поставкой. По 9 наименованиям препаратов договоры на стадии расторжения, а по 6 наименованиям - в процессе рассмотрения расторжения», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК в ответ на запрос редакции .

После процедур расторжения договоров поставки, Единым дистрибьютором будет осуществлен повторный закуп путем проведения тендера на веб-портале закупок.

В целом, на 2022 год всего закуплено 28 наименований препаратов украинского производства. При этом, на складах Единого дистрибьютора по 19 наименованиям препаратов украинского производства имеется запас от 35% до 71% от годового объёма.



