РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:33, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан боем с двумя нокдаунами выиграл 19-ю медаль на ЧА-2022 по боксу

    None
    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился с таджикистанцем Наврузом Джафоевым и одержал победу единогласным решением судей, при этом важды отпарвив соперника в нокдаун. Таким образом, Сагындык Тогамбай стал полуфиналистом турнира и гарантировал себе медаль.

    На данный момент Казахстан в полуфинале представлен девятнадцатью спортсменами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).



    Фото: kfb.kz



    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!