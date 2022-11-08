Казахстан боем с двумя нокдаунами выиграл 19-ю медаль на ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился с таджикистанцем Наврузом Джафоевым и одержал победу единогласным решением судей, при этом важды отпарвив соперника в нокдаун. Таким образом, Сагындык Тогамбай стал полуфиналистом турнира и гарантировал себе медаль.

На данный момент Казахстан в полуфинале представлен девятнадцатью спортсменами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).







Фото: kfb.kz



