+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан блистал сегодня на открытии Олимпиады - Ольга Рыпакова

23 Июля 2021 22:33
Поделиться:
Казахстан блистал сегодня на открытии Олимпиады - Ольга Рыпакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июля, в Токио состоялось открытие Олимпийских игр-2020. В центре внимания оказалась казахстанская делегация во главе с Ольгой Рыпаковой и Камшыбеком Кункабаевым, несшими флаг Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Олимпийский огонь зажгли в Токио
Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус Олимпиаде в Токио: кто из казахстанских спортсменов выступит 24 июля Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр

Напомним, знаменосцы вышли на парад в специальных нарядах, которые созданы специально по заказу Национального олимпийского комитета. В работе участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.

«Внимание было колоссальное, нас очень часто останавливали спортсмены других стран, делали комплименты нашим костюмам и просили сфотографироваться. И ситуация сохраняется даже сейчас.

Вернувшись с церемонии открытия, мы по прежнему слышим много тёплых слов. Это очень приятно, ещё больше поднимает настроение. И могу с уверенностью сказать, что Казахстан блистал сегодня на церемонии открытия», — озвучила Рыпакова.

Казахстанцы увидят трансляцию Олимпийских игр в прямом эфире. Ранее сообщалось, что расписание олимпийских соревнований на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» будет опубликовано дополнительно.

Напомним, сегодня на Олимпийских играх от Казахстана выступили четыре спортсмена.

Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 24 июля.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Патриотизм   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпийский огонь зажгли в Токио
Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус
Олимпиаде в Токио: кто из казахстанских спортсменов выступит 24 июля
Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
5 Обслуживающей компании передают газовые сети в Карагандинской области
Читайте также
Надо ли вакцинироваться повторно от коронавируса спустя три месяца
Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив