Казахстан безоговорочно лидирует в таблице юношеского ЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 23 по 29 апреля юношеская сборная Казахстана принимает участие в чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона, который проходит во французском городе Анже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за выход в элиту борются Казахстан, Франция, Украина, Япония, Дания и Венгрия.

На сегодняшний день все команды провели по два матча и в турнирной таблице определились промежуточные лидеры. Так, одержав две победы, сборная Казахстана занимает перво место. Подопечные Сергея Старыгина всухую обыграли Венгрию (3:0) и Японию (5:0).

Замыкает же турнирную таблицу сборная Франции, которая в двух играх смогла добыть лишь один балл, уступив Украине в серии буллитов (2:3).