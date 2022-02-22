Казахстан без боя выиграл первую медаль международного турнира по боксу в Болгарии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша тяжелого веса Ляззат Кунгейбаева досрочно обеспечила себе медаль международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По результатам жеребьевки казахстанка оказалась в полуфинале, где встретится с победительницей пары Валерия Аксенова (Казахстан) — Нандини (Индия). Таким образом, Ляззат гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.
В трех других дивизионах казахстанским боксершам еще предстоит провести бои за выход в четвертьфинал, а трое: Валентина Хальзова (до 70 килограммов), Надежда Рябец (до 75) и Анастасия Баязитова (до 81) начнут выступление на турнире с четвертьфинальной стадии. В мужском турнире в четвертьфинал вышли десять боксеров.
- Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
- Спортцентр для детей с ограниченными возможностями открылся в Жезказгане
- Армейские лыжные гонки прошли в Нур-Султане
- Гражданка Казахстана убита в США – МИД
- В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию
- «Астана» победила в общекомандном зачете велогонки «Вуэльты Андалусии»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана