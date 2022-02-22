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Казахстан без боя выиграл первую медаль международного турнира по боксу в Болгарии

22 Февраля 2022 12:14
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Казахстан без боя выиграл первую медаль международного турнира по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша тяжелого веса Ляззат Кунгейбаева досрочно обеспечила себе медаль международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По результатам жеребьевки казахстанка оказалась в полуфинале, где встретится с победительницей пары Валерия Аксенова (Казахстан) — Нандини (Индия). Таким образом, Ляззат гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

В трех других дивизионах казахстанским боксершам еще предстоит провести бои за выход в четвертьфинал, а трое: Валентина Хальзова (до 70 килограммов), Надежда Рябец (до 75) и Анастасия Баязитова (до 81) начнут выступление на турнире с четвертьфинальной стадии. В мужском турнире в четвертьфинал вышли десять боксеров.



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