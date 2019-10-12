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Казахстан - Бельгия: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча отбора ЕВРО-2020
12 Октября 2019 19:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана примет Бельгию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Это противостояние пройдет завтра в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена», вмещающем 30 000 зрителей. Обслуживать ее будет судейская бригада из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой.
Команды уже играли в этом отборочном цикле, и тогда на выезде команда Михала Билека уступила со счетом 0:3.
На данный момент положение команд в группе I выглядит следующим образом: Бельгия — 21 очко, Россия — 18, Кипр — 10, Казахстан — 7, Шотландия — 7, Сан-Марино — 0.
Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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