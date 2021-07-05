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    19:07, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстан барысы: Галымжан Кырыкбай вышел в финал

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя первого финалиста турнира «Казахстан барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпион «Казахстан барысы» 2017 года Еламан Ергалиев уступил сопернику из Жамбылской области Галымжану Кырыкбаю. Палуан Галымжан Кырыкбай победил с «чистой победой».

    Напомним, еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.

    Также сообщалось, что призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.


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