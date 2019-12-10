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Казахстан активно работает с механизмами ООН - Норимаса Шимомура

10 Декабря 2019 20:08
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Казахстан активно работает с механизмами ООН - Норимаса Шимомура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура положительно оценил активное сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан активно работает с механизмами ООН, в частности, на протяжении последних лет с Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам проектов, а также по вопросам ликвидации дискриминации в отношении к женщинам и с Универсальным периодическим обзором», - сказал Норимаса Шимомура, выступая на круглом столе, посвященном международному Дню прав человека, в МИД РК.

Спикер отметил, что Казахстан посетили специальные докладчики по защите прав человека и фундаментальных свобод и по борьбе с терроризмом.

«Более того, Казахстан активно участвует в праздновании 25-ой годовщины Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) , которая подтверждает фундаментальную важность инвестирования в образование, обеспечение работой и репродуктивное здоровье молодых людей. В этом году мы также слышали заявления Касым-Жомарта Токаева о том, что должна организовываться эффективная связь государства с обществом», - добавил Норимаса Шимомура

Ранее сообщалось, что в ходе круглого стола состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека и гражданина.

В работе круглого стола приняли участие представители госорганов, зарубежных представительств, неправительственного сектора, ученые и эксперты.

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Ключевые слова: ООН, Права человека,
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Автор:

Серик Сабеков

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