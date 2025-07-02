Казахстан активизирует развитие транспортных коридоров Евразии

В этом году председательство в организации принадлежит Казахстану — и это не просто формальность, а отражение активной и продуманной стратегии страны по укреплению экономических связей на евразийском пространстве.

— Казахстан, являясь членом ОЭС с 1992 года, играет ключевую роль в институциональном развитии организации. Текущее председательство — второе в истории страны — символизирует ее возвращение к роли одного из лидеров региональной интеграции. В условиях глобальной нестабильности Казахстан предлагает не абстрактные лозунги, а конкретные проекты и инициативы. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры. Казахстан активно продвигает Транскаспийский маршрут и коридор «Север-Юг», заключает дорожные карты с Азербайджаном, Турцией, Ираном и другими партнерами, чтобы устранить узкие места и увеличить пропускную способность путей. До 2027 года по ТМТМ планируется нарастить объемы транзита более чем вдвое — с 4,5 до 10 миллионов тонн. Завершается модернизация портов Актау и Курык, внедряются цифровые таможенные решения, формируется единое пространство для транзитной торговли. Параллельно Казахстан ведет работу по углублению экономической интеграции. Страна активно участвует в создании Транспортного совета ОЭС, инициирует цифровизацию торговых процессов и развитие трансграничных производственных цепочек. Все это направлено на снижение барьеров и стимулирование роста региональной торговли, — отмечает Trend.

По итогам 2024 года экспорт Казахстана достиг 81,6 миллиарда долларов, внешняя торговля — 141,4 миллиарда. Особенно вырос экспорт продовольствия — 2,8 миллиарда долларов, что подчеркивает роль страны как гаранта продовольственной безопасности для соседей и стран Ближнего Востока. Турция, Узбекистан и Кыргызстан — все члены ОЭС — входят в число ключевых торговых партнеров Казахстана, а это лишний раз подчеркивает значение ОЭС как платформы для экономической диверсификации.

Наряду с экономикой, Казахстан уделяет внимание устойчивому развитию. Строительство солнечной станции Shaulder SPP, участие в «зеленом энергетическом коридоре» с Азербайджаном и Узбекистаном, реализация проектов по улучшению водной инфраструктуры — все это соответствует климатической повестке предстоящего саммита и вносит вклад в долгосрочную экологическую стабильность региона.

Проведение саммита в Ханкенди — городе, символизирующем восстановление и новую страницу регионального диалога, придает встрече особое значение. На этом фоне Казахстан не просто председательствует в ОЭС — он задает стратегическое направление, предлагая участникам четкую повестку: цифровизация торговли, устойчивые инвестиции и развитие транспортной связанности.

Таким образом, Казахстан формирует новую архитектуру регионального сотрудничества. Его инициативы служат катализатором для экономического роста, укрепления взаимосвязей и устойчивого развития, а саммит в Ханкенди может стать поворотной точкой для преобразования ОЭС в более эффективный и практикоориентированный механизм.