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    14:45, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан аккредитовал Поверенного в делах Афганистана в РК

    Казахстан аккредитовал Поверенного в делах Афганистана в РК
    Фото: МИД РК

    Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи А.Бакаев заявил, что Республика Казахстан аккредитовала М.Рахмани в статусе Поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.

    Казахстан аккредитовал Поверенного в делах Афганистана в РК
    Фото: МИД РК

    Активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе.

    Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем. В этих целях Казахстан предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

    Напомним, в августе исполнилось три года с момента прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». Что изменилось в Афганистане за три года, читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Международная деятельность РК МИД РК Афганистан Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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