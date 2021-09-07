Казахскую культуру представили в норвежском «Замке роз»

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - День казахской культуры прошел на сцене «Замка роз» в Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в Королевстве Норвегия.

«Замок роз» (Roseslottet) — это художественно-просветительский комплекс, открытый в 2020 году известным художником Вебьёрном Сандом. Проект направлен на укрепление памяти времен оккупации Норвегии в годы Второй мировой войны, а также продвижение ценностей демократии, гуманизма и правового государства.

По приглашению руководителей проекта Посольство Казахстана организовало для жителей и гостей Осло культурное представление. Члены Норвежско-казахского культурного центра во главе с Алмагуль Калеловой представили казахские танцы «Қосбасқан» и «Аққуымсын». Ученица старшей школы Куаныш Токен исполнила песню «Егіз-Лебіз». Норвежским зрителям было передано специальное приветствие авторов песни - композитора Жумагула Кыдыралиева и поэта Исраила Сапарбая. В качестве образца материального искусства гостям было показано казахское лоскутное одеяло «құрақ көрпе», сотканное женами дипломатов.

Перед гостями также выступила издатель и редактор норвежского перевода Книги слов и поэзии Абая Кунанбаева Осхильд Кюлос, которая прочитала ряд стихотворений великого поэта.

Выступивший на мероприятии посол Еркин Ахинжанов выразил надежду на скорейшее завершение пандемии и организацию выступлений популярных мастеров искусства Казахстана в Норвегии, а также норвежских исполнителей в Казахстане.

Посольство Казахстана и «Замок роз» осуществляют тесное взаимодействие на протяжении последнего года. Гостям комплекса было рассказано об участии казахстанских солдат в освобождении Севера Норвегии в годы Второй мировой войны и военнопленных, содержавшихся в лагерях. Интерес вызвали отдельные истории о командире взвода Мукаше Сафаргалиеве, солдатах Гани Кишметове, Темирбеке Кенебаеве и Иманзаде Кабакове.

«Для нас огромное удовольствие принимать на этом мероприятии Посольство Казахстана и Норвежско-казахский культурный центр в Замке роз. В нашем комплексе есть инсталляция «Советская русская башня». Эта скульптура - мемориал всем военнопленным из Советского Союза, которые отдали свою жизнь при нацистском режиме, возводили инфраструктуру в Норвегии. Они строили дороги, железнодорожные магистрали и многое другое. Многие из них погибли во время войны. Среди них были и казахи. Были и те, кто выжил, остался в Норвегии и основал семью… Сегодня нам очень приятно иметь возможность продвигать и раскрывать уникальную культуру Казахстана за пределами вашей страны. Добро пожаловать в «Замок роз», - сказал известный дирижер и музыкальный руководитель комплекса Мартин Ромберг.