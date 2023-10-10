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    13:04, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахскую Академию транспорта и коммуникаций вернут КТЖ

    КТЖ
    Фото: Пресс-служба АО НК КТЖ

    Суд подтвердил законность требований компании «Қазақстан темір жолы» по возврату акций КазАТК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Для сохранения профиля базового высшего учебного заведения, подготовки кадров и создания центра компетенций КТЖ проведена работа по возврату активов вуза. Данная позиция компании поддержана как ветеранами, так и действующими работниками отрасли.

    В 2022 году КТЖ передало в генеральную прокуратуру список ранее приватизированных активов компании. Одним из основных объектов являлось АО «Казахская Академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева» (ныне — АО «Академия логистики и транспорта», далее — КазАТК).

    В 2018 году 100% пакет акций КазАТК были выкуплены ТОО «Alimax Group» (Alimax) за 10 250 999 999 тенге. В соответствии с договором купли-продажи покупатель не имеет права совершать сделки (перепродажа, залог, передача в управление и другое) в отношении 100% пакета акций КазАТК в течение 5 лет.

    - Данные условия сделки покупателем были нарушены: произведена реорганизация компании собственника (Alimax) с передачей 100% Акций КазАТК в новое юридическое лицо, - сообщили в КТЖ.

    Это послужило основанием для принятия решений судами первой и второй инстанции о возврате КазАТК в пользу КТЖ.

    Академия транспорта и коммуникаций (КазАТК) основана в 1931 году. Является ключевым специализированным высшим учебным заведением Казахстана по подготовке высококвалифицированных студентов для транспортно-коммуникационной отрасли: железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и коммуникаций. К КазАТК относится 5 колледжей в Алматы, Астане, Актобе, Шымкенте и Актау.

    Теги:
    Вузы Образование Транспорт КТЖ Суды
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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