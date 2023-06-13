Казахское радио в Нью-Йорке может иметь большое будущее, если его поддержать – автор проекта Данияр Кожан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два года назад мы рассказывали читателям о запуске казахского радио «Qazaq time» в Нью-Йорке. За это время гостями проекта успели стать как казахстанские, так и иностранные общественные деятели, а также звезды эстрады. Автор проекта, PR-менеджер Данияр Кожан рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как хочет развивать казахское радио за рубежом.

Данияр Кожан родом из Алматы, окончил Казахский гуманитарный юридический университет (КазГЮУ) по специальности «Юриспруденция», был ведущим тревел-шоу «Орел и Решка». Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке PR-менеджером, а в свободное от работы время продвигает в США казахскую культуру. Идея объединить соотечественников нашла свое отражение в радио, которое обрело популярность среди приехавших в Штаты из стран СНГ.

«Жизнь в Америке не из легких, вы сами понимаете, и среди изнуряющей смены или долгого тяжелого дня слышать до боли знакомую, а для кого-то родную речь – это, как бальзам на душу. Наверное, поэтому я слышал только положительные отзывы о моей программе и даже чувство гордости за него», - отметил автор проекта.

Тогда в качестве первых гостей были приглашены генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков, журналисты из «Жулдыз ФМ», а также первый казах полицейский в Нью-Йорке Димаш Ниязов. Однако спустя некоторое время проект пришлось «заморозить». Но наш соотечественник не отчаивается и верит, что ему удастся вдохнуть вторую жизнь в свое детище.

«Эта программа на данный момент находится в «замороженном» состоянии из-за отсутствия финансирования. К сожалению, США далеко не дешевая страна, а тем более Нью-Йорк является одним из самых дорогих городов в Соединенных Штатах. Поэтому я был вынужден временно приостановить проект, но в моих целях обязательно вернуть «Qazaq time» на радиоволну. Безусловно, в планах добавить новые рубрики в программу, какие-либо игры со слушателями. То есть, сделать эфир красочнее и интереснее. Да, и гостей тоже планирую пригласить. У меня в эфире уже были такие знаменитости как Роза Рымбаева, А-студио, Иманбек, Данияр Елеусинов и Қайрат Нуртас. Но у нас в Казахстане с каждым годом становится все больше новых талантливых лиц, особенно среди молодежи. Думаю, им тоже есть, что сказать другим», - поделился планами Данияр Кожан.

Пока Данияр Кожан занимается организацией концертов и выступлений казахстанских артистов за рубежом. И все это время не теряет надежды перезапустить казахское радио.

«Да, пока у моего проекта нет финансовой поддержки, но я считаю «Qazaq time» может иметь большое будущее и, пользуясь случаем, хотел пригласить спонсоров, кому интересна данная тема для дальнейшего сотрудничества и развития казахского языка и культуры в Америке. Радиоволна, на которой мы создали «Qazaq time» недавно открыла филиал в городе Майями. Поэтому наша география может расшириться. Планов на самом деле очень много! Я по натуре люблю мечтать, ставить цели и достигать их. Как я уже говорил, мне очень импонирует наша молодежь. Талантливые, амбициозные и довольно патриотичные ребята! Мечтаю познакомить их с зарубежными странами, представить на мировых аренах в Европе, Штатах и Азии. Поверьте, нам есть что показать», - считает Данияр Кожан.