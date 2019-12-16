Казахско-узбекский культурно-образовательный центр открылся в Фергане

ФЕРГАНА. КАЗИНФОРМ - Первый в истории казахско-узбекский культурно-образовательный центр распахнул свои двери для всех желающих в стенах Ферганского государственного университета (Узбекистан), передает МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан, наглядно демонстрируя дружеские отношения между братскими народами.

В открытии Центра приняла участие представительная делегация Евразийского национального университета: проректор по международным связям и инновациям Акбота Жолдасбекова, проректор по научно-исследовательской работе Гульнара Мерзадинова, заведующие кефедрами международных отношений и регионоведения Дана Ахмедьянова и Айгерим Оспанова.

Проректором по международным связям и инновациям Акботой Жолдасбековой были затронуты актуальные вопросы интернационализации и перспективы регионального сотрудничества университетов Центральной Азии.

В выступлении ректора Ферганского государственного университета Алишера Хаитбаева отмечена важная роль впервые открытого на территории Узбекистана центра, создающего благоприятные перспективы для расширения взаимодействия с казахстанской научно-образовательной средой, дальнейшего поддержания братских взаимоотношений.

Для Евразийского национального университета открытие подобных центров не является чем-то новым. Примечательно, что ЕНУ ранее уже были открыты аналогичные культурно-образовательные центры в Иране, Турции, Китае, Беларуси и Пакистане.

Основная цель - продвижение казахской культуры и языка за рубежом, а также привлечение зарубежных преподавателей и студентов в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Подобные мероприятия значительно упрощают процедуру согласования и привлечения приглашенных профессоров из университетов-партнеров, а также студентов по программам академической мобильности.

Открытие центра было инициировано топ-менеджером Евразийского национального университета, директором центра интернационализации и имиджа Сейитом Али Авджу.

За два года реализации проекта идея доказала свою рентабельность и несомненную пользу для вузов-партнеров.

Так, Казахстанско-Турецким центром, функционирующим на базе университета Нигде Омер Халисдемир (Турция), проведен в июне 2019 года в Турции Первый конгресс инженеров тюркского мира. Второй конгресс намечено провести в Евразийском национальном университете в июне 2020 года.

Кроме того, Казахстанско-Иранский центр на базе университета Алламе Табатабаи (Иран) инициирует проведение масштабного Форума «Философия Востока от древности до Фараби» (апрель, 2020). Китайский университет Цинхуа (ведущий ВУЗ мира согласно оценкам рейтинговых агентств) выразил желание подключиться к данному проекту.

Таким образом, принимаемые меры насыщают научные, культурные и образовательные ниши интеграционных процессов братских народов.



