Казахско-Русский Международный университет может лишиться лицензии – МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахско-Русский Международный университет может лишиться лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
5 ноября текущего года состоялось рассмотрение административного дела в отношении Международного высшего учебного заведения «Казахско-Русский Международный университет.
«Стоит отметить, что срок рассмотрения протокола об административном правонарушении от года и материалов административного дела дважды был продлен по ходатайствам Университета
Определением председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки от 29 октября текущего года законный представитель Университета был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. Представитель не явился, в связи с этим было принято решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя юридического лица « , - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения было вынесено Постановление о наложении административного штрафа с приостановлением лицензии на реализацию образовательных программ высшего и послевузовского образования, сроком на 1 месяц, с момента вступления в силу настоящего постановления.
Отмечается, что у юридического лица есть 1 месяц на устранение замечаний. При не устранении нарушений материалы будут направлены в суд, для лишения лицензии.
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