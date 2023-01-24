Казахско-кыргызский форум интеллигенции состоялся в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына состоялся VII казахско-кыргызский форум интеллигенции «Чингиз Айтматов – духовное богатство кыргызского и казахского народов», посвященный 95-летию выдающегося всемирно известного писателя Кыргызской Республики Чингиза Айтматова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме приняли участие председатель Сената РК Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КР Рапиль Жошыбаев, торага Жогорку Кенеша КР Нурланбек Шакиев, государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, министр образования и науки КР Уланбек Мамбетакунов, государственные и общественные деятели, видные академики, а также представители кыргызско-казахской творческой интеллигенции.

В поздравительной речи спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев подчеркнул особенную роль проведения VII казахско-кыргызского форума интеллигенции.

«Сегодняшняя площадка объединила представителей интеллигенции двух стран с целью дальнейшего укрепления исторической связи братских народов. История взаимоотношений двух народов берет начало с древних времен. Мы два братских народа, у которых история, традиции, культура, язык едины. Ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет. Благодаря взаимной политической поддержке двух президентов К. Токаева и С. Жапарова между Казахстаном и Кыргызстаном развиваются тесные двухсторонние связи во всех сферах, которые вышли на новый уровень развития. Проводимое мероприятие придаст новый импульс дальнейшему сближению и укреплению взаимоотношений между творческими сообществами двух стран», - отметил М. Ашимбаев.

Завершая выступление, Маулен Ашимбаев вручил государственные награды за вклад в развитие и укрепление всесторонних отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, присужденные указом Президента Казахстана. В частности, орденом «Достык» II степени награждены герои Кыргызской Республики Апас Жумагулов, Медеткан Шеримкулов и государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, почетными грамотами отмечены народный артист КР Кыргызбай Осмонов и общественный деятель КР Аскар Салымбеков.

В свою очередь торага Жогорку Кенеша КР Нурланбек Шакиев высоко оценил проходящий форум, который объединил представителей творческого сообщества двух братских народов.

«В творчестве выдающегося писателя и мыслителя Чингиза Айтматова особое место занимают произведения, отражающие близость и историческую связь кыргызов и казахов, с большим трепетом описывается духовное и кровное родство двух народов. В сюжетных линиях романов живо и ярко прославлены бескрайние казахские степи, раскрыта трудная жизнь Буранного Едигея и Абуталипа на железнодорожной станции, их порой тайная, а порой открытая борьба с правящим и жестоким политическим строем», - сказал он.

Также в ходе встречи представители казахской и кыргызской интеллигенции дали положительную оценку сотрудничеству братских стран на основе общечеловеческих ценностей.

Заслуженный деятель Казахстана, акын-импровизатор Баянгали Алимжанов отметил роль и важность проведения таких встреч, направленных на усиление и углубление духовных связей между кыргызским и казахским народами.

«Сегодняшний форум имеет большое духовное значение как для кыргызского, так и казахского народов. Чингиз Айтматов является не только великим кыргызским писателем, но и выдающейся широко известной во всем мире личностью, который наряду с родным народом, воспевал казахов. Проведение юбилейных торжеств по случаю 95-летия великого писателя началось с кыргызско-казахского форума, и является значимым событием, направленным на дальнейшее духовное сближение и понимание двух братских народов», - отметил единственный казахский манасчи Б. Алимжанов.

Политический и государственный деятель Кыргызстана Медеткан Шеримкулов поделился своим мнением о расширении культурных связей и укреплении взаимоотношений между братскими странами.

«Сегодня проходит важное мероприятие, посвященное 95-летию великого писателя Чингиза Атматова, на котором была затронута роль сближения, развития и совершенствования дальнейших кыргызско-казахских отношений в экономической, культурной, духовной сферах. Мы два братских народа с общими историческими корнями, культурой, языком и традициями. Успехи одного народа радуют другой, возникающие трудности одинаково беспокоят и расстраивают оба государства. Примечательно, что между нами есть правильное понимание по какому пути должно пойти дальнейшее развитие между нашими независимыми странами. Участие в форуме солидной делегации из Казахстана еще раз подчеркивает, что Чингиз Айтматов является не только гордостью Кыргызстана, но и великой, выдающейся личностью для казахского народа», - отметил он.

Фото: kabar.kg