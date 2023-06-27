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Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы – Маулен Ашимбаев

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 13:57
Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики под председательством Нурланбека Шакиева посетила фотовыставку в честь 95-летия выдающегося писателя Чингиза Айтматова. В ходе официального визита парламентарии также ознакомились с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В своем выступлении Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев отметил, что братские взаимоотношения казахов и кыргызов исчисляются веками. Такая крепкая связь служит примером истинной дружбы и добрососедства на мировом уровне.

«Братство наших народов имеет многовековую историю. В Казахстане проживает более 40 тысяч представителей кыргызского этноса. В рамках Ассамблеи действуют 10 региональных кыргызских этнокультурных объединений. В Кыргызстане также проживает немало казахов. Поэтому считаем важным укреплять наше двустороннее сотрудничество. В целом, есть все основания утверждать, что казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к коллегам.

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Как подчеркнул Председатель Сената, сегодня казахско-кыргызские взаимоотношения вышли на новый уровень своего развития. Этому во многом способствует активный и доверительный диалог на высшем уровне.

Кроме того, как было отмечено сторонами в ходе встречи, особого внимания заслуживают исторические, духовные и культурно-литературные корни двух народов, а также казахстанско-кыргызский диалог интеллигенции.

«Культовым примером для многих поколений двух стран стал тандем Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова. И по сей день эта уникальная связь двух писателей находит свое продолжение. Айтматов – классик мировой литературы, чье творчество переплетено тесной дружбой с казахской интеллигенцией. В его произведениях отражены просторы наших степей и судьбы простых людей. Поэтому казахский народ высоко ценит творчество Чингиза Айтматова», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

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В свою очередь Председатель Жогорку Кенеша отметил, что кыргызская сторона также заинтересована в дальнейшем укреплении культурных и духовных связей двух братских народов.

«Крепкая дружба и сплоченность между казахами и кыргызами легли в основу многих поэм и произведений. Такие отношения глубоко укоренились и среди представителей интеллигенции двух стран. Большую роль в том, что кыргызский эпос «Манас» сохранился до наших дней, сыграл казахский писатель Мухтар Ауэзов. Выражаем особую признательность за организацию культурных мероприятий в честь 95-летия великого сына Кыргызстана – Чингиза Айтматова на столь высоком уровне», – выразил признательность Нурланбек Шакиев.

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В ходе встречи Спикер Палаты отдельно остановился на роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении общественнного согласия и общенационального единства в стране, а также проинформировал коллег о деятельности структуры в целом.

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Сенат   Кыргызстан   Маулен Ашимбаев  
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