Казахский язык с функцией автозамены вошел в новую операционную систему iOS16

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS. Трансляция презентации проходила на хостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для казахстанцев эта презентация была особенно важна, так как Apple добавил казахский язык как системный в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции)», - поделился новостью министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на своей странице в сети Instagram.

Он отметил, что в 2019 году казахский язык был официально включен в перечень, сейчас же его подключили к функции искусственного интеллекта для автоматической коррекции.

«Это говорит о том, что пользователей становится больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что министерство рассматривает возможности ввести новое требование к мобильным приложениям и сервисам, которыми пользуется большинство казахстанцев. Это требование может обязать разработчиков добавлять в меню казахский язык, но пока оно остается на стадии обсуждений.