Казахский язык с функцией автозамены вошел в новую операционную систему iOS16
«Для казахстанцев эта презентация была особенно важна, так как Apple добавил казахский язык как системный в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции)», - поделился новостью министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на своей странице в сети Instagram.
Он отметил, что в 2019 году казахский язык был официально включен в перечень, сейчас же его подключили к функции искусственного интеллекта для автоматической коррекции.
«Это говорит о том, что пользователей становится больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве», - добавил министр.
Ранее сообщалось, что министерство рассматривает возможности ввести новое требование к мобильным приложениям и сервисам, которыми пользуется большинство казахстанцев. Это требование может обязать разработчиков добавлять в меню казахский язык, но пока оно остается на стадии обсуждений.