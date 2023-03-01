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Казахский язык изучают в крупнейшем ВУЗе Болгарии

1 Марта 2023, 19:38
Казахский язык изучают в крупнейшем ВУЗе Болгарии Фото: gov.kz

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ – Казахский язык уже включили в учебный план факультета «Тюркологии» в Софийском университете имени Святого Климента Охридского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Для дальнейшего продвижения сотрудничества в сфере высшего образования посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев встретился с ректором Софийского университета имени Святого Климента Охридского Анастасом Герджиковым.

В ходе встречи рассмотрели конкретные инициативы по наращиванию взаимовыгодного партнерства между Софийским университетом и ведущими ВУЗами Казахстана. Особое внимание собеседники уделили дальнейшему продвижению практики изучения казахского языка в стенах Научно-образовательного и культурного центра Аль-Фараби, созданного в октябре 2018 года на основании партнерского соглашения с КазНУ имени аль-Фараби. Казахстанский дипломат поблагодарил руководство ВУЗа за поддержку и выразил удовлетворение растущим интересом к изучению языка среди болгарских студентов и включением данного предмета в учебный план факультета «Тюркологии».

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Виктор Темирбаев пригласил ректора болгарского университета принять участие в международной образовательной выставке «International Education Fair», которая состоится осенью 2023 года в Астане и Алматы. Также он ознакомил собеседника с проводимыми в Казахстане преобразованиями в рамках перезагрузки государственных институтов власти, подробно остановившись на внеочередных выборах депутатов нижней палаты Парламента РК – Мажилиса и местных представительных органов – маслихатов.

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