Казахский язык будут преподавать в вузах по-новому

Министерство образования и науки внесло изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего или послевузовского образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

В новой редакции изложена типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины «Казахский язык» для организаций высшего и послевузовского образования.

— Настоящая программа по общеобразовательной дисциплине «Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-культурных знаний, совершенствование коммуникативной компетентности студента, развитие личностного потенциала, — отмечено в документе о внесении изменения в соответствующий приказ министра образования и науки Республики Казахстан

Поясняется, что продолжительность обучения по настоящей программе, в соответствии со структурой образовательной программы высшего образования, составляет 300 академических часов (10 академических кредитов).

Цель программы — обучение казахскому языку в организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан (далее — ОВПО) в соответствии с международными стандартами обучения языкам, повышение значимости казахского языка как государственного, формирование компетенции по использованию казахского языка будущим специалистом как средства коммуникации в научной, социально-культурной, политической, профессиональной сферах общественной жизни.

Программа предусматривает изучение казахского языка в соответствии с пятью уровнями. Один уровень составляет пять кредитов. Студент осваивает не менее двух уровней (10 кредитов). Уровень владения языком определяется на основе диагностического теста. После завершения каждого уровня владения языком сдается экзамен. Студент, освоивший средний уровень казахского языка (В1) в первом семестре, в следующем выбирает и продолжает обучение по следующему уровню (В2-1). Студент, освоивший уровень выше среднего, переходит на более высокий уровень (В2-2). При этом каждый уровень казахского языка должен учитывать соответствующие пререквизиты и постреквизиты. Начальный (элементарный) уровень казахского языка (А1) предлагается иностранным студентам. Базовый уровень (А2) направлен на прохождение казахстанскими студентами.

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации программы:

студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны обучающегося; компетентностно-ориентированное обучение; коммуникативно-деятельностный подход к овладению языками; понимание и интерпретация смыслов текста на основе когнитивного моделирования его содержания и контекста его функционирования; оценивать прослушанное и прочитанное, обобщать полученную информацию; фиксировать основное содержание сообщений, формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составление текстов, связанных с различными сферами общения, использование интенций, направленных на создание коммуникативного воздействия; ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов; кейс-стади; метод проектирования.

Пререквизиты и постреквизиты программы устанавливаются ОВПО самостоятельно.